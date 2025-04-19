Волейболистки «Заречья-Одинцово» завоевали бронзовые медали женской Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. В серии за третье место волейболистки из Одинцова одолели «Ленинградку».

Пятый матч серии за бронзовые медали завершился со счётом 3:1 (25:22, 15:25, 26:24, 28:26) в пользу «Заречья-Одинцово». Итоговый счёт в серии 3-2.

Напомним, чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс». Сегодня, 19 апреля, «Динамо-Ак Барс» разыграет чемпионство с «Локомотивом» из Калининграда. Счёт финальной серии — 2-2.