Волейболистки «Заречья-Одинцово» завоевали бронзовые медали женской Суперлиги
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Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. В серии за третье место волейболистки из Одинцова одолели «Ленинградку».
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 15:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Заречье-Одинцово
Московская область
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Малыгина, Озерова, Перова
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Максимова, Бровкина
Пятый матч серии за бронзовые медали завершился со счётом 3:1 (25:22, 15:25, 26:24, 28:26) в пользу «Заречья-Одинцово». Итоговый счёт в серии 3-2.
Напомним, чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс». Сегодня, 19 апреля, «Динамо-Ак Барс» разыграет чемпионство с «Локомотивом» из Калининграда. Счёт финальной серии — 2-2.
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