«Зенит-Казань» обыграл «Зенит» СПб и стал чемпионом России по волейболу

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» стал победителем чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. В финальной серии подопечные Алексея Вербова одолели «Зенит» из Санкт-Петербурга. Третий матч серии завершился уверенной победой казанского «Зенита» — 3:0 (25:21, 25:16, 25:15).

Итоговый счёт в серии за золотые медали мужской Суперлиги — 3-0. Таким образом, действующие чемпионы России успешно защитили титул.

Напомним, в полуфинальных сериях казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Ленинградской области (3-0), а «Зенит» (Санкт-Петербург) был сильнее белгородского «Белогорья» (3-0).