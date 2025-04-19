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«Зенит-Казань» обыграл «Зенит» СПб и стал чемпионом России по волейболу

«Зенит-Казань» обыграл «Зенит» СПб и стал чемпионом России по волейболу
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Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» стал победителем чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. В финальной серии подопечные Алексея Вербова одолели «Зенит» из Санкт-Петербурга. Третий матч серии завершился уверенной победой казанского «Зенита» — 3:0 (25:21, 25:16, 25:15).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 3-й матч
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

Итоговый счёт в серии за золотые медали мужской Суперлиги — 3-0. Таким образом, действующие чемпионы России успешно защитили титул.

Напомним, в полуфинальных сериях казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Ленинградской области (3-0), а «Зенит» (Санкт-Петербург) был сильнее белгородского «Белогорья» (3-0).

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