«Счастлив за ребят». Вербов — о чемпионстве «Зенита-Казань» в мужской Суперлиге

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу команды в чемпионате России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. В финальной серии подопечные Алексея Вербова одолели «Зенит» из Санкт-Петербурга. Третий матч серии завершился уверенной победой казанского «Зенита» — 3:0 (25:21, 25:16, 25:15).

«Безусловно, есть разница между первым и третьим чемпионством. Когда ты начинаешь заниматься чем-то и делаешь этот первый шаг, то, конечно, эмоции отличаются. Теперь я просто очень счастлив за ребят. Я знаю, сколько сил на это всё тратится, какую мы проделали хорошую работу. Она не такая простая, как кажется. Это только здесь вы видите счёт и эту празднующую команду. А под этим где-то глубоко часы, дни и месяцы работы. И сейчас такое чувство удовлетворения! Хотя если бы вы меня спросили после второго матча в Казани, когда я упал на колени в конце игры — эмоции были такие, будто победные в серии. А здесь уже всё хорошо выполнили, получили удовольствие. И я даже немного удивлён той манере, в которой закончили сезон в этом году», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ.

Итоговый счёт в серии за золотые медали мужской Суперлиги — 3-0. Таким образом, действующие чемпионы России успешно защитили титул.