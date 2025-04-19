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«Казань сильнее». Алекно подвёл итоги финальной серии чемпионата России по волейболу

«Казань сильнее». Алекно подвёл итоги финальной серии чемпионата России по волейболу
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал поражение от казанского «Зенита» в финальной серии мужской Суперлиги-2024/2025.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 3-й матч
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

«Говорить о финале можно что угодно. Не получилось. Казань сильнее. И манера их побед, и результат говорят об этом. Что нам нужно сделать? Не завидовать Казани, не восхищаться ей, а пробовать работать лучше, чтобы побеждать. Сегодня они лучше. Хочу поблагодарить город, болельщиков, руководство клуба, весь штат, докторов, массажистов, администраторов. И, конечно, своих игроков. Спасибо им всем за сезон. Ещё в ноябре-январе никто не верил в нас, никто и не думал, что мы можем собрать ещё семь тысяч болельщиков на финальную игру. Прошли хороший путь. Если они хоть чуть-чуть чему-то научились со мной за этот сезон, то я не просто так ем здесь свой хлеб. Этот финал сейчас — это опыт, и он даёт почву для размышлений, как работать, что нужно лучше сделать, чтобы побеждать. Потому что мы сегодня хорошие, классные, но мы не лучшие. Я с этим согласен. Спасибо», — приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ.

Третий матч серии завершился уверенной победой казанского «Зенита» — 3:0 (25:21, 25:16, 25:15). Итоговый счёт в серии за золотые медали мужской Суперлиги — 3-0. Таким образом, действующие чемпионы России успешно защитили титул.

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