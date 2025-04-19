Доигровщик «Зенита-Казань» Волков отреагировал на победу команды в Суперлиге

Доигровщик «Зенита-Казань» Дмитрий Волков прокомментировал победу команды в чемпионате России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. В финальной серии подопечные Алексея Вербова одолели «Зенит» из Санкт-Петербурга. Третий матч серии завершился уверенной победой казанского «Зенита» — 3:0 (25:21, 25:16, 25:15).

«Отличная серия, игра сегодня в том числе, но, наверное, ключевая была у нас в Казани — второй матч. После неё Питер уже не поверил в свои силы, опустил руки. Поэтому сегодня было достаточно легко. Это самый лёгкий финал. По счёту — да. Но по игре — конечно, нет. Мы боролись, цеплялись за каждый мяч, старались не думать о трофее, а шли именно играть каждый матч и выигрывать его», — приводит слова Волкова пресс-служба ВФВ.

Итоговый счёт в серии за золотые медали мужской Суперлиги — 3-0. Таким образом, действующие чемпионы России успешно защитили титул.