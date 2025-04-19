Калининградский «Локомотив» стал чемпионом женской Суперлиги, обыграв «Динамо-Ак Барс»
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Волейболистки «Локомотива» (Калининград) обыграли «Динамо-Ак Барс» из Казани в матче за титул женской PARI Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 19:25, 28:26, 25:21). Счёт в серии — 3-2.
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Борисова, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Гонсалес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
В полуфинальных сериях женской Суперлиги-2024/2025 «Динамо-Ак Барс» уверенно взяло верх над подмосковным «Заречьем-Одинцово» (3-0), а «Локомотив» в упорной борьбе одержал победу в серии с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга (3-2).
Отметим, что победителем предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс». В прошлом сезоне клуб из Казани стал чемпионом, в финале обыграв «Локомотив».
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