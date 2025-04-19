Калининградский «Локомотив» стал чемпионом женской Суперлиги, обыграв «Динамо-Ак Барс»

Волейболистки «Локомотива» (Калининград) обыграли «Динамо-Ак Барс» из Казани в матче за титул женской PARI Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 19:25, 28:26, 25:21). Счёт в серии — 3-2.

В полуфинальных сериях женской Суперлиги-2024/2025 «Динамо-Ак Барс» уверенно взяло верх над подмосковным «Заречьем-Одинцово» (3-0), а «Локомотив» в упорной борьбе одержал победу в серии с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга (3-2).

Отметим, что победителем предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс». В прошлом сезоне клуб из Казани стал чемпионом, в финале обыграв «Локомотив».