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Кубок России по волейболу, мужчины: результаты игрового дня 19 апреля

Кубок России по волейболу, мужчины: результаты игрового дня 19 апреля
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Сегодня, 19 апреля, состоялись матчи первого этапа Кубка России среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Волейбол. Кубок России, мужчины, первый этап. Результаты 19 апреля:

  • «Локомотив» (Новосибирск) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — 3:2 (25:19, 25:22, 17:25, 16:25, 15:13);
  • «Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:10, 25:14, 25:21).

В турнире принимают участие 20 команд: 15 представителей Суперлиги, четыре лучшие команды высшей лиги А и один представитель Беларуси. Полуфиналисты чемпионата страны напрямую выходят в «Финал шести» Кубка России, который пройдёт 6–11 мая. Остальные 16 команд на первом этапе были разбиты на четыре группы по четыре команды.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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