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«Реально показали, на что способны». Воронкова — о победе «Локомотива» в Суперлиге

«Реально показали, на что способны». Воронкова — о победе «Локомотива» в Суперлиге
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Капитан калининградского «Локомотива» Ирина Воронкова прокомментировала победу над «Динамо-Ак Барс» из Казани в матче за титул женской PARI Суперлиги-2024/2025. В пятом матче серии «Локомотив» выиграл со счётом 3:1 (25:21, 19:25, 28:26, 25:21).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Борисова, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Гонсалес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт

«Как я говорила до этого, «Локомотив» борется уже второй сезон подряд, играет пятисетовый матч (серию) и играет его в Казани. Мы ещё раз доказали, что мы можем и что мы — команда.

Я очень рада за свою команду, тренерский штаб, клуб, что боролись до конца за каждый мяч. Реально показали, на что способны. Не дали сломить, держали до конца. Самой решающей, наверное, была концовка третьей партии. Момент, когда мы выдержали. Начали набирать — и нас было уже не догнать.

Мы считаем, что наши болельщики — лучшие. Конечно, каждый клуб скажет по-своему. На протяжении всего года они поддерживали и ехали за каждой нашей игрой. Наверное, был какой-то минимум, на который они не смогли приехать. Но они постоянно присутствовали. Атмосфера седьмого игрока на площадке давала о себе знать», — передаёт слова Воронковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Турнирная таблица Суперлиги
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