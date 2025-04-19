Тренер «Локомотива» Воронков высказался о чемпионстве команды в женской Суперлиге

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда Андрей Воронков прокомментировал победу над «Динамо-Ак Барс» из Казани в финальной серии женской PARI Суперлиги-2024/2025. Счёт в серии — 3-2.

«Хочу поблагодарить за тёплую атмосферу в зале болельщиков обеих команд — и «Динамо-Ак Барс», и «Локомотива», которые приехали, несмотря на большое расстояние. Без их тепла и энергетики, наверное, не получилось бы такого праздника. Матч получился достаточно напряжённым, всё было прекрасно. Финал состоялся! Необычный финал, тяжёлый.

Проиграв два матча по 0:3, конечно, не думали о том, чтобы взять золото. Просто думали о том, чтобы сыграть в тот волейбол, который мы любим, можем, умеем и хотим играть. Здесь у нас серия началась провально. Мы были измотаны четвертьфиналами и полуфиналами. Но дома нам удалось переломить ход серии.

После победы в третьем матче у нас появились крылья. Самое главное — появилась психологическая уверенность в том, что мы можем. И в четвёртом матче мы это доказали. А здесь было важно выдержать натиск казанской команды, меньше ошибаться. Нам это удалось», — передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.