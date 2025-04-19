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Тренер «Локомотива» Воронков высказался о чемпионстве команды в женской Суперлиге

Тренер «Локомотива» Воронков высказался о чемпионстве команды в женской Суперлиге
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Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда Андрей Воронков прокомментировал победу над «Динамо-Ак Барс» из Казани в финальной серии женской PARI Суперлиги-2024/2025. Счёт в серии — 3-2.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Борисова, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Гонсалес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт

«Хочу поблагодарить за тёплую атмосферу в зале болельщиков обеих команд — и «Динамо-Ак Барс», и «Локомотива», которые приехали, несмотря на большое расстояние. Без их тепла и энергетики, наверное, не получилось бы такого праздника. Матч получился достаточно напряжённым, всё было прекрасно. Финал состоялся! Необычный финал, тяжёлый.

Проиграв два матча по 0:3, конечно, не думали о том, чтобы взять золото. Просто думали о том, чтобы сыграть в тот волейбол, который мы любим, можем, умеем и хотим играть. Здесь у нас серия началась провально. Мы были измотаны четвертьфиналами и полуфиналами. Но дома нам удалось переломить ход серии.

После победы в третьем матче у нас появились крылья. Самое главное — появилась психологическая уверенность в том, что мы можем. И в четвёртом матче мы это доказали. А здесь было важно выдержать натиск казанской команды, меньше ошибаться. Нам это удалось», — передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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