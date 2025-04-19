«Никогда не сдаваться». Воронкова — о поддержке тренера «Локомотива» в финале Суперлиги

Капитан калининградского «Локомотива» Ирина Воронкова рассказала, какие слова говорил команде главный тренер Андрей Воронков после двух поражений со счётом 0:3 в серии с «Динамо-Ак Барс» за титул женской PARI Суперлиги-2024/2025.

— Какие слова находили в раздевалке для девочек после двух поражений? Даже главный тренер говорил, что сложно было говорить о золотых перспективах после двух поражений со счётом 0:3.

— Тренер такое не мог сказать. Он говорит: «До конца, никогда не сдаваться. Каждый матч заново, с чистого листа». Это слова Андрея Геннадьевича. В этом я с вами не согласна, никто такое не говорит. Все уверены в команде, главный тренер уверен. Это чувствуется, видно и даёт энергию каждому игроку на площадке.

— Ваша роль в финале была решающей как капитана.

— Роль каждой была решающей, находился он на площадке или нет. У нас два капитана. Ксюша Парубец, которая была в начале сезона и получила травму. Зайцева, которая тоже принимала участие, вышла и сделала. Каждый привнёс в эту золотую медальку крупицу себя, и это дало такой результат, — передаёт слова Воронковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Калининградский «Локомотив» уступил «Динамо-Ак Барс» в первом и втором матчах со счётом 0:3, но в итоге выиграл серию — 3-2.