Андрей Воронков выделил ключевых игроков финальной серии женской Суперлиги

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда Андрей Воронков выделил ключевых игроков финальной серии женской PARI Суперлиги-2024/2025. Сегодня, 19 апреля, подопечные Воронкова обыграли «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:1 (25:21, 19:25, 28:26, 25:21) и стали обладательницами золотых медалей чемпионата России (3-2 в серии).

«Я бы хотел особо поблагодарить Мартинес за то, что она в третьем матче показала, как надо играть, проявила свой профессионализм, упрятав глубоко свою боль. Восторгаюсь игроком, который бился до конца. В пятом матче мы увидели то же самое. Было видно, что проблема очень серьёзная, но она сражалась.

То, что Каракурт пронесла звание лучшего по очкам игрока лиги через игры плей-офф, доказывает, что это великий игрок, своеобразный и талантливый. Весь сезон быть впереди и иметь это звание — это дорогого стоит. Но опять же, её поддерживали всей командой. Все игроки нашей команды делали каждый своё дело с максимальной самоотдачей. Да, были какие-то свои маленькие проблемы, но все справились, все бились до конца», — передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.