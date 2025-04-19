Ануфриенко — о поражении «Динамо-Ак Барс» в финале ЧР: «Локомотив» оказался лучше

Волейболистка «Динамо-Ак Барс» Анастасия Ануфриенко прокомментировала поражение команды от «Локомотива» из Калининграда в финальной серии женской Суперлиги.

«Очень обидно. Мы поначалу были очень заряжены. Но когда поехали в Калининград, у нас один игрок травмировался, у второго возникли проблемы, и мы немного эмоционально подупали. В четвёртой игре пытались воспрять духом, но, к сожалению, так и не получилось.

Сегодня мы были супермега заряжены, начали хорошо, но игроки «Локомотива» не давали мячу упасть. Они были лучше, а мы допустили много своих ошибок. Игра с нашей стороны была достойная, но «Локомотив» оказался лучше», — передаёт слова Ануфриенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.