Ануфриенко — о поражении «Динамо-Ак Барс» в финале ЧР: «Локомотив» оказался лучше
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Волейболистка «Динамо-Ак Барс» Анастасия Ануфриенко прокомментировала поражение команды от «Локомотива» из Калининграда в финальной серии женской Суперлиги.
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Борисова, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Гонсалес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
«Очень обидно. Мы поначалу были очень заряжены. Но когда поехали в Калининград, у нас один игрок травмировался, у второго возникли проблемы, и мы немного эмоционально подупали. В четвёртой игре пытались воспрять духом, но, к сожалению, так и не получилось.
Сегодня мы были супермега заряжены, начали хорошо, но игроки «Локомотива» не давали мячу упасть. Они были лучше, а мы допустили много своих ошибок. Игра с нашей стороны была достойная, но «Локомотив» оказался лучше», — передаёт слова Ануфриенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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