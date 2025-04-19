«Это было безумно!» Тапия — о победе калининградского «Локомотива» в женской Суперлиге

Диагональная калининградского «Локомотива» Алондра Денис Тапия высказалась о победе команды над «Динамо-Ак Барс» из Казани в финальной серии женской PARI Суперлиги-2024/2025. Счёт в серии — 3-2.

— Что-то невероятное! Мой первый чемпионский титул, я очень счастлива. Хочу становиться лучше и прогрессировать. Впереди много работы.

— В третьем матче вы проигрывали 0:2, и сопернику нужно было взять один сет, чтобы стать чемпионом. Что почувствовали в этот момент?

— Это было безумно! Невероятные эмоции. Я счастлива просто находиться здесь. Всё происходящее — какое-то волшебство. Я верила в команду до конца.

— Кому вы первым делом позвоните после победы?

— Семье. Они счастливы. Думаю, чуть позже поговорю с мамой. Я очень счастлива, и, думаю, она тоже.

— Как будете отмечать: тортом или мороженым?

— Не знаю (смеётся). Посмотрим, — сказала Тапия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.