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«Это было безумно!» Тапия — о победе калининградского «Локомотива» в женской Суперлиге

«Это было безумно!» Тапия — о победе калининградского «Локомотива» в женской Суперлиге
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Диагональная калининградского «Локомотива» Алондра Денис Тапия высказалась о победе команды над «Динамо-Ак Барс» из Казани в финальной серии женской PARI Суперлиги-2024/2025. Счёт в серии — 3-2.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Борисова, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Гонсалес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт

— Что-то невероятное! Мой первый чемпионский титул, я очень счастлива. Хочу становиться лучше и прогрессировать. Впереди много работы.

— В третьем матче вы проигрывали 0:2, и сопернику нужно было взять один сет, чтобы стать чемпионом. Что почувствовали в этот момент?
— Это было безумно! Невероятные эмоции. Я счастлива просто находиться здесь. Всё происходящее — какое-то волшебство. Я верила в команду до конца.

— Кому вы первым делом позвоните после победы?
— Семье. Они счастливы. Думаю, чуть позже поговорю с мамой. Я очень счастлива, и, думаю, она тоже.

— Как будете отмечать: тортом или мороженым?
— Не знаю (смеётся). Посмотрим, — сказала Тапия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Турнирная таблица Суперлиги
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