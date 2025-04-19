Волейболистка «Динамо-Ак Барс» подвела итоги сезона для команды

Волейболистка «Динамо-Ак Барс» Анастасия Ануфриенко подвела итоги сезона после поражения команды в финальной серии женской Суперлиги.

«Не скажу, что итоги сезона провальные, но и задача не выполнена. Результат получен не тот, который мы ожидали. Больше сказать нечего», — передаёт слова Ануфриенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сегодня, 19 апреля, волейболистки из «Локомотива» (Калининград) в четырёх сетах обыграли «Динамо-Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 19:25, 28:26, 25:21). Подопечные Андрея Воронкова стали обладательницами золотых медалей чемпионата России (3-2 в серии).