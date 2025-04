Видео: чемпионская раздевалка волейболисток «Локомотива» после победы в Суперлиге

Волейболистки калининградского «Локомотива» отметили победу в женской PARI Суперлиге-2024/2025, исполнив песню британской рок-группы Queen — We Are the Champions («Мы — чемпионы»). В решающем матче финальной серии женской Суперлиги волейболистки «Локомотива» одолели «Динамо-Ак Барс» из Казани. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 19:25, 28:26, 25:21). Подопечные Андрея Воронкова выиграли серию за титул со счётом 3-2.

Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что победителем предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс». В прошлом сезоне клуб из Казани стал чемпионом, в финале обыграв «Локомотив».