Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Видео: чемпионская раздевалка волейболисток «Локомотива» после победы в Суперлиге

Видео: чемпионская раздевалка волейболисток «Локомотива» после победы в Суперлиге
Комментарии

Волейболистки калининградского «Локомотива» отметили победу в женской PARI Суперлиге-2024/2025, исполнив песню британской рок-группы Queen — We Are the Champions («Мы — чемпионы»). В решающем матче финальной серии женской Суперлиги волейболистки «Локомотива» одолели «Динамо-Ак Барс» из Казани. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 19:25, 28:26, 25:21). Подопечные Андрея Воронкова выиграли серию за титул со счётом 3-2.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Борисова, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Гонсалес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт

Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что победителем предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс». В прошлом сезоне клуб из Казани стал чемпионом, в финале обыграв «Локомотив».

Материалы по теме
Такое нельзя придумать! «Локомотив» совершил камбэк и стал чемпионом России!
Такое нельзя придумать! «Локомотив» совершил камбэк и стал чемпионом России!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android