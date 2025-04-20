Тренер «Динамо-Ак Барс» Терзич прокомментировал поражение в финальной серии Суперлиги

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» и бывший тренер женской сборной России Зоран Терзич высказался о поражении команды в финальной серии женской Суперлиги. В решающем матче финальной серии женской Суперлиги волейболистки «Локомотива» одолели «Динамо-Ак Барс» из Казани. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 19:25, 28:26, 25:21). Подопечные Андрея Воронкова выиграли серию за титул со счётом 3-2.

«Первое, что хочется сделать – поздравить Калининград с победой. Это 100% заслуженно! Они провели намного лучше последние три игры. У нас, к сожалению, было много нервозности и паники. Было чудно и непонятно. Потом, конечно, травма Мартинес. Команда больше не верила в себя, как это было весь сезон. Жалко, потому что весь сезон мы хорошо играли, только одно поражение. Но это спорт, так бывает. Надо забыть это, готовиться к борьбе за Кубок России и попробовать завоевать ещё один трофей в этом сезоне», — приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ.