«Ребята проводят адскую работу». Вербов — о победе «Зенита-Казань» и смене состава

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов подвёл итоги победной финальной серии с петербургским «Зенитом» и рассказал о предстоящей смене состава команды.

«Было жарко, кажется, что 3:0 в матче, 3:0 в серии, но перед матчем было видно по ребятам, что мы готовились к сумасшедшему противостоянию. Спортсмены тоже люди, они тоже нервничают, они тоже допускают ошибки. Очень важно, что первая партия осталась за нами, это нас освободило, и мы смогли набрать свои обороты. Когда мы набираем свои обороты, мало кто может нас остановить.

Будем честны, второй матч в Казани был чемпионским. Мы сжали зубы, перетерпели, выгрызли игру. Победа показала, что нас будет сложно остановить. Я видел сегодня в глазах соперника определённую неуверенность, может быть, не было веры в то, что они смогут выиграть.

Наша философия в том, что мы не играем за титул или кубок, у нас есть свои маленькие шаги, которые двигают нас к конечной цели. Даже сегодня, я выдохнул только при счёте 24:14 в третьей партии. В этот момент думаешь, что титул никуда не уйдёт. В остальном проделана огромная работа, большое спасибо игрокам за то, что нам удалось построить такую команду.

У нас обновляется состав со следующего сезона, я считаю, что игроки заслужили поставить такую точку в этом сезоне. Да, будет ещё «Финал шести» Кубка России в Казани, сейчас у нас есть немного времени отдохнуть и отпраздновать, но нам нужно переключиться. Ребята проводят адскую работу, терпят боль. Наш медицинский штаб всех держал на ногах весь сезон, огромное спасибо им за это. Спасибо большое нашим болельщикам, которые вытащили нас во втором матче. Было очень приятно играть сегодня, КСК «Арена» настолько комфортная для игры, в Питере всегда приходит много болельщиков на волейбол. С точки зрения результата праздник для них не удался, но я думаю, что всё заслуженно, наша команда была сильнее», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.