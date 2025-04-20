«Это начало истории». Тренер «Заречья-Одинцово» — о бронзовых медалях чемпионата России

Старший тренер «Заречья-Одинцово» Алексей Гатин подвёл итоги серии за бронзовые медали женского чемпионата России. Подмосковная команда одержала победу над «Ленинградкой» с общим счётом 3:2.

«Эта серия начиналась 0:2 не в нашу пользу. Дома мы смогли переломить ход событий, выиграть две игры. Выиграли одну тяжёлую игру. Было как сегодня. Были лучше в нападении, сыграли чище.

Это была чемпионская игра, хоть она и была за третье место. Были эмоции, страсти и желание. Это труд всего чемпионата. Подготовки всех тех, кто работал в клубе и готовился к сезону. Это начало истории. Давно «Заречье-Одинцово» не возвращалось на такой уровень. У нас получилось за счёт совместной работы и усилий. Это хороший результат.

Когда последний мяч упал на пол, это был ключевой момент. Потому что всё могло меняться. Очень много ошибок было в конце. Простые мячи перелетали в разные стороны. Для зрителей было эмоционально. Хочется пожелать всем побольше таких матчей. Это опыт. Это наслаждение для всех участников и болельщиков. Болельщики наверняка придут нас поддержать в следующем сезоне», — приводит слова Гатина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.