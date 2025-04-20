Михайлов повторил достижение Тетюхина, став 10-кратным чемпионом России по волейболу

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов стал 10-кратным чемпионом России по волейболу. Он повторил историческое достижение, сравнявшись по числу титулов с Сергеем Тетюхиным.

Вчера, 19 апреля, мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» стал победителем чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. В финальной серии подопечные Алексея Вербова одолели «Зенит» из Санкт-Петербурга. Третий матч серии завершился уверенной победой казанского «Зенита» — 3:0 (25:21, 25:16, 25:15).

Итоговый счёт в серии за золотые медали мужской Суперлиги — 3-0. Таким образом, действующие чемпионы России успешно защитили титул.