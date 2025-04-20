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Терзич: если бы «Локомотив» играл без Каракурт, возможно, результат был бы другим

Терзич: если бы «Локомотив» играл без Каракурт, возможно, результат был бы другим
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Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал травму ключевого игрока команды Брайелин Мартинес, которой пришлось полностью пропустить четвёртый матч финальной серии плей-офф Суперлиги.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Борисова, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Гонсалес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт

«Конечно, обидно. Но это спорт, и такие ситуации бывают. Одна травма или какое-то непредвиденное обстоятельство — и всё может измениться. Например, если бы «Локомотив» играл без Каракурт, возможно, результат был бы другим. Самое важное, чтобы команда осталась семьёй. Это самое главное. Будут как победы, так и поражения — это часть спорта и жизни. И хотел бы отметить, что судьи в последней игре, как и в матче в Калининграде, справились со своей задачей на высоком уровне.

Если это поражение станет уроком для наших игроков, то это хорошо, что мы проиграли. Если нет — это будет плохо. Но я надеюсь, что этот опыт поможет нам стать лучше в следующем году», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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