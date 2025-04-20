Терзич: если бы «Локомотив» играл без Каракурт, возможно, результат был бы другим

Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал травму ключевого игрока команды Брайелин Мартинес, которой пришлось полностью пропустить четвёртый матч финальной серии плей-офф Суперлиги.

«Конечно, обидно. Но это спорт, и такие ситуации бывают. Одна травма или какое-то непредвиденное обстоятельство — и всё может измениться. Например, если бы «Локомотив» играл без Каракурт, возможно, результат был бы другим. Самое важное, чтобы команда осталась семьёй. Это самое главное. Будут как победы, так и поражения — это часть спорта и жизни. И хотел бы отметить, что судьи в последней игре, как и в матче в Калининграде, справились со своей задачей на высоком уровне.

Если это поражение станет уроком для наших игроков, то это хорошо, что мы проиграли. Если нет — это будет плохо. Но я надеюсь, что этот опыт поможет нам стать лучше в следующем году», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.