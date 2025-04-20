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«Зенит-Казань» выиграл 12 из 13 финалов Суперлиги, уступив лишь «Кузбассу»

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» выиграл 12 из 13 финалов чемпионата России среди команд Суперлиги. Единственное поражение в серии за золотые медали чемпионата России казанская команда потерпела в 2019 году от «Кузбасса» из Кемерова.

Шесть раз «Зенит-Казань» обыграл в финалах московское «Динамо» (2007, 2011, 2012, 2017, 2023, 2024), дважды «Белогорье» (2010, 2015), дважды «Зенит» СПб (2018, 2025), по одному разу «Искру» (2009) и «Локомотив» (2014).

Вчера, 19 апреля, в финальной серии подопечные Алексея Вербова одолели «Зенит» из Санкт-Петербурга. Третий матч серии завершился уверенной победой казанского «Зенита» — 3:0 (25:21, 25:16, 25:15). Итоговый счёт в серии за золотые медали мужской Суперлиги — 3-0. Таким образом, действующие чемпионы России успешно защитили титул.