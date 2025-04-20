Сразу пять волейболистов «Зенита-Казань» получат звание ПМС России

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Всероссийская федерация волейбола сообщила о первом в истории российского волейбола присвоении звания «Почётный мастер спорта России». Его первыми обладателями станут сразу пять игроков «Зенита-Казань»: Дмитрий Волков, Илья Фёдоров, Михаил Лабинский, Артём Вольвич и Максим Михайлов.

Согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации, в командных видах спорта игрок может получить звание при выполнении следующих условий: быть включённым в число кандидатов в сборную России, выиграть чемпионат России не менее трёх раз, сыграть минимум в половине проведённых командой матчей.

Награду «Почётный тренер России» получит Алексей Вербов. ВФВ в телеграм-канале сообщила, что тренер казанской команды станет первым, получившим это звание.