«Ярославич» стал чемпионом Высшей лиги А и спустя шесть лет вернулся в Суперлигу

Ярославский мужской волейбольный клуб «Ярославич» стал чемпионом Высшей лиги А в сезоне-2024/2025 и завоевал путёвку в Суперлигу на следующий сезон. В последний раз команда играла в высшем дивизионе в сезоне-2018/2019.

В финальной серии лиги «Ярославич» под руководством главного тренера команды Сергея Шляпникова и старшего тренера Сергея Гранкина одержал победу над «Тюменью» с общим счётом 3-1.

Напомним, в женской Суперлиге будет выступать «Корабелка» из Санкт-Петербурга. Команда два года подряд становится чемпионом Высшей лиги А, но оказалась готова использовать шанс на повышение только с сезона-2025/2026.