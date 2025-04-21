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В ВФВ оценили шансы сборной России по волейболу сыграть на ОИ-2028

В ВФВ оценили шансы сборной России по волейболу сыграть на ОИ-2028
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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не исключает того, что российские сборные смогут принять участие в Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе.
«Система отбора в классическом и пляжном волейболе сильно отличается. Нам проще отобраться на Олимпиаду даже в самый последний момент в 2027 году, так как основной отбор происходит по рейтингу команд Международной федерации волейбола (FIVB). В этом направлении наши коллеги поступили благородно и заморозили рейтинг сборных команд России на прежнем уровне. Несмотря на то что мы не участвуем в соревнованиях, потери в этом рейтинге минимальны. И есть большие шансы быть в списке участников Олимпийских игр. Главное, чтобы было принято это решение о нашем допуске», – приводит слова генерального секретаря ВФВ Александра Яременко агентство ТАСС.

Напомним, российские сборные были отстранены FIVB и не принимают участия в международных турнирах с 1 марта 2022 года. Летние Олимпийские игры — 2028 пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.

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