Тренер «Локомотива» назвал самую впечатляющую волейболистку финала Суперлиги

Главный тренер женского калининградского «Локомотива» Андрей Воронков поделился своими впечатлениями от игры своей команды в финальной серии PARI Суперлиги-2024/2025 и рассказал, какая из волейболисток произвела на него большое впечатление в этой серии.

«Серия началась с провала, мы были измотаны четвертьфиналами и полуфиналами, но удалось переломить ход финальной серии в третьей игре, на домашней площадке.

Стоит отдать должное и поблагодарить Брайелин Мартинес за то, что она показала весь свой профессионализм. Она показала, как нужно выступать, глубоко пряча боль, и закончила играть только после финального свистка судьи. Очень восторгаюсь игроком, который не сложил руки и бился до конца», – приводит слова Воронкова телеграм-канал Суперлиги.

Напомним, калининградский «Локомотив» выиграл финальную серию женской Суперлиги-2024/2025 у казанского «Динамо–Ак Барс» (3-2), отыгравшись по ходу серии со счёта 0-2. Отметим, что победителем предварительного этапа женской Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс». В прошлом сезоне клуб из Казани стал чемпионом, в финале обыграв «Локомотив».