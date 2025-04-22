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Связующая «Локомотива» Филиштинская: кто-то говорил, что мы даже до финала не дойдём

Связующая «Локомотива» Филиштинская: кто-то говорил, что мы даже до финала не дойдём
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Связующая «Локомотива» Ирина Филиштинская поделилась эмоциями от прошлогоднего поражения своей команды в финале чемпионата России от казанского «Динамо-Ак Барс», а также рассказала о победе в сезоне-2024/2025.

«Хотели ли взять реванш за прошлогоднее поражение? Конечно. Ведь тогда мы вели 2:1 по матчам и в четвёртой игре были в шаге от «золота». Но сделать этот последний шаг так и не смогли. Было ужасно обидно. И вот мы дали свой ответ на то поражение! Не только казанской команде, но и всем скептикам, которые в нас не верили.

Были причины, чтобы не верить? Если откровенно, то были. Сезон получился неровным. Случались обидные поражения, болтало нас из стороны в сторону. Кто-то говорил, что мы даже до финала не дойдём. А мы выиграли чемпионат!

Мы умеем справляться с трудностями. Ведь и наше предыдущее чемпионство в 2022 году добыли, несмотря на то что столкнулись с отъездом ведущих игроков по ходу чемпионата. И в начале этого сезона из-за травмы потеряли одного из лидеров команды Ксению Парубец. В полуфинале по состоянию здоровья выбыла блокирующая Валерия Зайцева. Но мы справились. Сыграли за себя и за Ксюшу с Лерой!» – приводит слова Филиштинской «Гудок».

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