«Это были две абсолютно разные команды». Любушкина — о «Локомотиве» в финале Суперлиги

Центральная блокирующая калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина прокомментировала непростую победу своей команды в чемпионате России – 2024/2025. В финальной серии PARI Суперлиги «Локо» обыграл «Динамо – Ак Барс» (счёт в «золотой» серии — 3-2).

«На пятую игру совсем другая психология была у команды, другое настроение. Внутри каждый игрок, каждый тренер – все по-другому себя ощущали и несли себя в Казань. Я думаю, что каждый прочувствовал разницу между тем, как после первых двух игр мы возвращались из Казани, и тем, какими мы ехали обратно буквально через пять дней. Я думаю, что это были абсолютно две разные команды. Поэтому, конечно, преимущество было. Мы сначала сами себя опустили на самое дно и сами же себя подняли», — сказала Любушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.