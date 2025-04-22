Екатерина Любушкина обозначила переломный момент «золотой» серии женской Суперлиги

Центральная блокирующая калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина назвала переломный момент в серии «Динамо-Ак Барс» в финале PARI Суперлиги. «Золотая» серия завершилась со счётом 3-2 в пользу команды Любушкиной.

«Переломный был момент в третьем матче. Когда чуть-чуть нащупали свою игру, плюс небольшая травма Мартинес. Хотя, мне кажется, она всего пару минут постояла, покрутила. Может, ей сделали какие-то манипуляции. Потом две скидки были у неё, и она уже начала выпрыгивать по пояс над сеткой и опять вколачивать свои нападающие удары. Но где-то мы почувствовали, что у команды произошёл какой-то эмоциональный всплеск. Именно испуг, он прямо почувствовался. И в этот момент мы стали приближаться.

К сожалению, ту партию не получилось выиграть, проиграли на «больше-меньше». А потом мы рвали и метали, падали, пластались за всеми мячами. Если бы какой-то из мячей не достали, то эта серия так бы и закончилась, не начавшись», — сказала Любушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.