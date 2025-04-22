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Любушкина рассказала, о чём подумала, когда завершился пятый матч финальной серии

Любушкина рассказала, о чём подумала, когда завершился пятый матч финальной серии
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Центральная блокирующая калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина рассказала, какие эмоции испытала от победы своей команды над «Динамо-Ак Барс» в решающем пятом матче финальной серии PARI Суперлиги-2024/2025.

«Я вообще не верила в этом моменте, что мы выиграли. Думала, что вот-вот сейчас ещё будут какие-то розыгрыши, какие-то подачи. Осознание уже пришло, когда девочки бежали, как стадо быков, с замены. Каракурт упала и плакала. Я вообще не знала, куда мне идти, что мне делать: кричать, плакать. Внутри просто как будто какой-то шар разорвался, с осознанием того, что да, мы это сделали. Потому что это был очень сложный финал.

Эмоции были самые приятные, естественно. Потому что ты сделал всё и больше не нужно бороться, с собой в первую очередь, с такой командой как Казань, сильной и собранной, с огромным потенциалом. Было облегчение! Всё! Больше не нужно бороться, прыгать-прыгать-прыгать, бегать», — сказала Любушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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