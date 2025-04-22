Волейболисты «Белогорья» стали бронзовыми призёрами Суперлиги, обыграв «Динамо-ЛО»

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» завоевал бронзовые медали чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. В серии за третье место «Белогорье» обыграло «Динамо-ЛО» со счётом 3-0.

Сегодня, 22 апреля, в Сосновом Бору прошла третья встреча серии, в которой в упорной борьбе «Белогорье» одержало победу. Матч завершился со счётом 3:2 (20:25, 22:25, 25:16, 25:18, 15:11 ) в пользу гостей.

Нельзя не отметить, что «Белогорье» второй год подряд становится бронзовым призёром Суперлиги.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 уверенно стал казанский «Зенит», переиграв в финальной серии одноклубников из Санкт-Петербурга 3-0.