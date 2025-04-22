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Волейболисты «Белогорья» стали бронзовыми призёрами Суперлиги, обыграв «Динамо-ЛО»

Волейболисты «Белогорья» стали бронзовыми призёрами Суперлиги, обыграв «Динамо-ЛО»
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Мужской волейбольный клуб «Белогорье» завоевал бронзовые медали чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. В серии за третье место «Белогорье» обыграло «Динамо-ЛО» со счётом 3-0.

Сегодня, 22 апреля, в Сосновом Бору прошла третья встреча серии, в которой в упорной борьбе «Белогорье» одержало победу. Матч завершился со счётом 3:2 (20:25, 22:25, 25:16, 25:18, 15:11 ) в пользу гостей.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 3-й матч
22 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
2 : 3
Белогорье
Белгород
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Молдавский, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев

Нельзя не отметить, что «Белогорье» второй год подряд становится бронзовым призёром Суперлиги.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 уверенно стал казанский «Зенит», переиграв в финальной серии одноклубников из Санкт-Петербурга 3-0.

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