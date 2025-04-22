Маркова стала чемпионкой Турции в составе «Вакифбанка», обыграв «Фенербахче» Федоровцевой

Сегодня, 22 апреля, завершился женский чемпионат Турции по волейболу. Победу с общим счётом 3-0 одержал «Вакифбанк», в составе которого выступает российская доигровщица Марина Маркова.

В финальной серии «Вакифбанк» сыграл против «Фенербахче» Арины Федоровцевой. Третий матч серии вновь завершился со счётом 3:1 (25:16, 25:15, 19:25, 25:19). Маркова принесла команде 24 очка и стала самым результативным игроком не только в этой встрече, но и в каждой из трёх в финальной серии игр. Федоровцева заработала для «Фенербахче» 11 очков.

Напомним, Марина Маркова вошла в состав «Вакифбанка» перед началом текущего сезона и впервые завоевала звание чемпионки Турции. Ранее россиянка провела один сезоне в «Муратпаше».