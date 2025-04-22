Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Маркова стала чемпионкой Турции в составе «Вакифбанка», обыграв «Фенербахче» Федоровцевой

Маркова стала чемпионкой Турции в составе «Вакифбанка», обыграв «Фенербахче» Федоровцевой
Комментарии

Сегодня, 22 апреля, завершился женский чемпионат Турции по волейболу. Победу с общим счётом 3-0 одержал «Вакифбанк», в составе которого выступает российская доигровщица Марина Маркова.

В финальной серии «Вакифбанк» сыграл против «Фенербахче» Арины Федоровцевой. Третий матч серии вновь завершился со счётом 3:1 (25:16, 25:15, 19:25, 25:19). Маркова принесла команде 24 очка и стала самым результативным игроком не только в этой встрече, но и в каждой из трёх в финальной серии игр. Федоровцева заработала для «Фенербахче» 11 очков.

Напомним, Марина Маркова вошла в состав «Вакифбанка» перед началом текущего сезона и впервые завоевала звание чемпионки Турции. Ранее россиянка провела один сезоне в «Муратпаше».

Материалы по теме
Терзич: если бы «Локомотив» играл без Каракурт, возможно, результат был бы другим
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android