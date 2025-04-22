Россиянка Анна Лазарева подтвердила звание лучшего бомбардира чемпионата Турции

28-летняя российская диагональная Анна Лазарева, выступающая за «Кузейбору» вместе с Маргаритой Курило, после завершения плей-офф чемпионата Турции сохранила лидирующую позицию в рейтинге лучших бомбардиров.

Лазарева набрала 684 очка. На втором месте с результатом 618 очков расположилась сербка Александра Узелац, выступающая за «Зерен Спор». На третьем месте остановилась Алексия Карутасу из «Галатасарая» – 540 очков.

Из россиянок в топ-10 рейтинга также вошла Марина Маркова, ставшая чемпионкой Турции в составе «Вакифбанка». Она набрала 475 очков и расположилась на шестом месте.

Напомним, «Кузейбору» Лазаревой занял седьмое место в национальном чемпионате.