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Определилась символическая сборная финальной серии женской Суперлиги

Определилась символическая сборная финальной серии женской Суперлиги
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В женской PARI Суперлиге — 2024/2025 определили символическую сборную лучших игроков финальной серии турнира, сообщает аккаунт турнира в «Телеграме».

Символическая сборная финальной серии выглядит следующим образом:

  • доигровщица — Ирина Воронкова, «Локомотив» (Калининград);
  • блокирующая — Дарья Киселёва, «Локомотив» (Калининград);
  • связующая — Ирина Филиштинская, «Локомотив» (Калининград);
  • диагональная — Эбрар Каракурт, «Локомотив» (Калининград);
  • блокирующая — Екатерина Любушкина, «Локомотив» (Калининград);
  • доигровщица — Брайелин Мартинес, «Динамо-Ак Барс» (Казань);
  • либеро – Мария Бибина, «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Чемпионом Суперлиги — 2024/2025 стал калининградский «Локомотив», который обыграл в финальной серии казанское «Динамо-Ак Барс» (3-2). Отметим, что волейболистки «Локомотива» сумели отыграться по ходу серии со счёта 0-2.

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