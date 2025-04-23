Определилась символическая сборная финальной серии женской Суперлиги
В женской PARI Суперлиге — 2024/2025 определили символическую сборную лучших игроков финальной серии турнира, сообщает аккаунт турнира в «Телеграме».
Символическая сборная финальной серии выглядит следующим образом:
- доигровщица — Ирина Воронкова, «Локомотив» (Калининград);
- блокирующая — Дарья Киселёва, «Локомотив» (Калининград);
- связующая — Ирина Филиштинская, «Локомотив» (Калининград);
- диагональная — Эбрар Каракурт, «Локомотив» (Калининград);
- блокирующая — Екатерина Любушкина, «Локомотив» (Калининград);
- доигровщица — Брайелин Мартинес, «Динамо-Ак Барс» (Казань);
- либеро – Мария Бибина, «Динамо-Ак Барс» (Казань).
Чемпионом Суперлиги — 2024/2025 стал калининградский «Локомотив», который обыграл в финальной серии казанское «Динамо-Ак Барс» (3-2). Отметим, что волейболистки «Локомотива» сумели отыграться по ходу серии со счёта 0-2.
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