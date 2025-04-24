Константин Ушаков стал главным тренером женской сборной России по волейболу

Сегодня, 24 апреля, на заседании Президиума Всероссийской федерации волейбола Константин Ушаков был утверждён на должность главного тренера женской сборной России до 2028 года.

«Ощущения очень хорошие. Я давно хотел вернуться и возглавить сборную после неудачного сезона-2017. Постоянно думал об этом, стремился, работал. Относительно планов, хотелось бы поскорее собраться, познакомиться со всеми игроками и начать работу», — приводит слова Ушакова официальный сайт ВФВ.

Ушаков сменил на этом посту сербского специалиста Зорана Терзича, работавшего с командой с 2022 по 2024 год. Константин уже тренировал сборную России в 2017 году. С 2024 года он тренирует подмосковное «Заречье-Одинцово».