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Константин Ушаков стал главным тренером женской сборной России по волейболу

Константин Ушаков стал главным тренером женской сборной России по волейболу
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Сегодня, 24 апреля, на заседании Президиума Всероссийской федерации волейбола Константин Ушаков был утверждён на должность главного тренера женской сборной России до 2028 года.

«Ощущения очень хорошие. Я давно хотел вернуться и возглавить сборную после неудачного сезона-2017. Постоянно думал об этом, стремился, работал. Относительно планов, хотелось бы поскорее собраться, познакомиться со всеми игроками и начать работу», — приводит слова Ушакова официальный сайт ВФВ.

Ушаков сменил на этом посту сербского специалиста Зорана Терзича, работавшего с командой с 2022 по 2024 год. Константин уже тренировал сборную России в 2017 году. С 2024 года он тренирует подмосковное «Заречье-Одинцово».

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