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Капитан «Локомотива» назвала фактор, который помог команде вырвать победу в золотой серии

Капитан «Локомотива» назвала фактор, который помог команде вырвать победу в золотой серии
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Пятикратная чемпионка России и капитан «Локомотива» Ирина Воронкова назвала фактор, который помог команде вырвать победу в золотой серии.

«Общая командная игра. Это главный фактор, который повлиял на Казань. Думаю, что и на все команды влияет фактор командной игры соперника, когда каждый игрок показывает свой максимум. Но вообще думаю, что было много факторов, которые стали определяющими. Никто не сдавался, когда мы неудачно сыграли в Казани. Никто не грустил и не опускал руки», — сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

В матче за титул женской PARI Суперлиги-2024/2025 «Локомотив» обыграл «Динамо-Ак Барс». Калининградский «Локомотив» уступил «Динамо-Ак Барс» в первом и втором матчах со счётом 0:3, но в итоге выиграл серию — 3-2.

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