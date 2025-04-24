«Поставили Казань в ступор». Капитан «Локомотива» — о переломном моменте финальной серии

Пятикратная чемпионка России и капитан «Локомотива» Ирина Воронкова рассказала о переломном моменте в финальной серии PARI Суперлиги-2024/2025 с казанским «Динамо-Ак Барс».

«Силы всегда есть. В тот момент я уже прямо кричала: «Девочки, не сдаёмся. Играем до последнего. Всё может быть!» И мы понимали, что если не сейчас, то потом будет уже поздно. И всё, девчонки настроились и потихоньку начали всё больше и больше показывать свои эмоции. Это, во-первых, нам очень помогло, и тем самым мы поставили Казань в ступор», — сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

В финальной серии Суперлиги калининградский «Локомотив» уступил «Динамо-Ак Барс» в первом и втором матчах со счётом 0:3, но в итоге выиграл серию — 3-2.