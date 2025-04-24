«В России так играть не принято». Ирина Воронкова — о ярких эмоциях Эбрар Каракурт

Пятикратная чемпионка России и капитан «Локомотива» Ирина Воронкова высказалась о ярких эмоциях Эбрар Каракурт после победы в женской PARI Суперлиге-2024/2025 с казанским «Динамо-Ак Барс».

«Эбрар Каракурт очень хотела выиграть, потому что это её последний год в России. Мы знаем, что в следующем году её уже не будет, она об этом говорила. В том году не получилось, а в этом она даже не верила. Но я её всё время подначивала. Она боролась, и когда всё произошло, то было счастье.

Она очень эмоциональный игрок, как и все турецкие девчонки. Два года отыграв в Турции, я могу сказать, что у нас не принято играть так эмоционально. Там матчи из-за эмоций никто не останавливает. И это было зрелищно! В России же совсем другой волейбол. Поэтому такие эмоции не совсем привычны, как хотелось бы. Но всему своё время. И будем надеяться, что таких игроков, как Эбрар, в России будет больше. Они будут эмоционально показывать игру, заводить болельщиков и свою команду», — сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.