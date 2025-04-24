Капитан «Локомотива» ответила на вопрос о неправильном цвете формы в финале

Пятикратная чемпионка России и капитан «Локомотива» Ирина Воронкова ответила на вопрос о неправильном цвете формы в финале Суперлиги — 2024/2025.

— И всё же у вас суеверная команда, потому что на четвёртую игру вы не сменили майки после выигранного матча и даже пошли на штраф.

— Это уже у нас клубный штаб решает. Тут даже я не могу ничего сказать. Это больше вопрос к ним (улыбается), — сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, Всероссийская федерация волейбола оштрафовала калининградский «Локомотив» за нарушение цвета формы на четвёртом матче финальной серии чемпионата России с казанским «Динамо-Ак Барсом» на 200 тыс. рублей. Обе команды сыграли в тёмной форме, хотя на техническом совещании была утверждена светлая одежда для калининградской команды.