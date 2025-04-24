Ирина Воронкова: хочется ещё выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира, и Олимпиаду

Пятикратная чемпионка России и капитан «Локомотива» Ирина Воронкова высказалась о желании выиграть Лигу чемпионов, чемпионат мира и Олимпийские игры.

«Я думаю, что пять золотых медалей чемпионатов России — это не предел, хочется ещё больше. Хочется выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира, Европы. Всё хочется, и Олимпиаду, конечно. Надеюсь, что это далеко не предел, и будет только больше и больше. Чувствую себя не на 30 лет, а моложе. Поэтому не хочу сказать, что завершаю карьеру. Всё только начинается, поэтому надеюсь, что это не последние медали», — сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.