Воронкова рассказала, кто из соперниц по волейбольной Суперлиге удивил её больше всех

Пятикратная чемпионка России и капитан «Локомотива» Ирина Воронкова рассказала, кто из соперниц по волейбольной PARI Суперлиге удивил её больше всех.

«В хорошем понимании удивили все. Все хотят выступать и все хотят выиграть у лидеров, поэтому никогда нельзя расслабляться. Но, наверное, больше других удивило «Заречье». Потому что с 2010 года они не выходили в четвёрку. И Константин Анатольевич Ушаков проделал огромную работу, и девчонки проделали отличную командную работу, которая привела к результату», — сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Отметим, Константин Ушаков был утверждён на должность главного тренера женской сборной России до 2028 года.