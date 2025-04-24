Представители ВФВ второй год подряд не приехали на церемонию награждения «Белогорья»

Представители Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) не приехали на церемонию награждения мужского клуба «Белогорье» (Белгород), занявшего третье место в мужской Суперлиге -2024/2025.

«Второй год подряд медали «Белогорью» вручают руководители клуба. Традиция-то приятная, конечно, ведь получить награды из рук легенд отечественного волейбола приятно и почётно. Однако мы не знаем, что ответить на посыпавшиеся вопросы болельщиков и ветеранов клуба, не понимающих, почему представители федерации игнорируют серию за третье место и церемонию награждения призёров. Это ведь не «Белогорье» проводит чемпионат, чтобы потом раздавать медали своим игрокам.

Ладно в прошлом году, когда играли в Новом Уренгое. Мало ли, холодно там, лететь неудобно чиновникам, кислорода маловато и так далее. Но сейчас-то? Три дня назад на награждении чемпионов и серебряных призёров в Санкт-Петербурге представителей ВФВ мы видели, а в Сосновом Бору, находящемся не так уж далеко, их почему-то не было.

Но сейчас мы не станем забивать себе голову этой очень странной ситуацией. Мы будем радоваться новому достижению нашего прославленного клуба вместе с командой и нашими замечательными болельщиками», – говорится на официальном сайте «Белогорья».

Ранее волейболисты «Белогорья» со счётом 3:2 обыграли «Динамо-ЛО» и завоевали бронзовые медали чемпионата России.