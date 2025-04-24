Московский волейбольный клуб МГТУ сохранил место в мужской Суперлиге по итогам прошедшего сезона. Команда заняла 15-е место в регулярном чемпионате и должна была сыграть переходные матчи за право остаться в высшем дивизионе.

По решению директората Всероссийской федерации волейбола, переходные матчи с «Тюменью», занявшей второе место в Высшей лиге А, не состоятся.

Отметим, МГТУ — чемпион России в сезоне-2000/2001. В прошедшей регулярке чемпионом стал мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань». 19 апреля в финальной серии подопечные Алексея Вербова одолели «Зенит» из Санкт-Петербурга. Третий матч серии завершился уверенной победой казанского «Зенита» — 3:0 (25:21, 25:16, 25:15). Итоговый счёт в серии за золотые медали мужской Суперлиги — 3-0.