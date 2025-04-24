Ушаков высказался об утверждении на должность тренера женской сборной России по волейболу

Тренер Константин Ушаков прокомментировал назначение на должность наставника женской сборной России до 2028 года.

— Почему решили рискнуть? Вы говорили, что первый раз был не совсем удачный.

— Почему рискнуть? Это не риск. Обдуманное решение, которое вынашивалось. Оно не спонтанное.

— Какие дальнейшие планы у сборной?

— Работать, побеждать. Будет Кубок Первого канала, и соберёмся к этому событию. Я сейчас пока не могу сказать ничего про сборы, так как конкретно ещё ничего не обговаривали. Сначала будет несколько тренировочных дней, после которых команда проведёт Кубок Первого канала, — сказал Ушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.