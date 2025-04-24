Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Ушаков высказался об утверждении на должность тренера женской сборной России по волейболу

Ушаков высказался об утверждении на должность тренера женской сборной России по волейболу
Комментарии

Тренер Константин Ушаков прокомментировал назначение на должность наставника женской сборной России до 2028 года.

— Почему решили рискнуть? Вы говорили, что первый раз был не совсем удачный.
— Почему рискнуть? Это не риск. Обдуманное решение, которое вынашивалось. Оно не спонтанное.

— Какие дальнейшие планы у сборной?
— Работать, побеждать. Будет Кубок Первого канала, и соберёмся к этому событию. Я сейчас пока не могу сказать ничего про сборы, так как конкретно ещё ничего не обговаривали. Сначала будет несколько тренировочных дней, после которых команда проведёт Кубок Первого канала, — сказал Ушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Материалы по теме
Константин Ушаков стал главным тренером женской сборной России по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android