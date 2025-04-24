Тренер «Заречья-Одинцово» Ушаков прокомментировал результат команды в прошедшем сезоне

Тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков рассказал, как волейболистки «Заречья-Одинцово» под его руководством смогли завоевать бронзовые медали чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги.

— Как вам удалось подвести команду к плей-офф и к бронзовой серии?

— Через работу, через желание, через терпение. Всё это — составляющее успеха. Тут сложно что-либо комментировать. Почему? Потому что там не только конец сезона был, но и в начале были небольшие проблемы, которые не давали нам сразу возможность заиграть хорошо. Иностранки приехали очень поздно, поэтому были небольшие проблемы вначале. Опять же, травмированных было очень много, поэтому был такой спад. Но когда все вместе собрались, тогда это всё прошло, наверное. Тот оптимизм и та уверенность, которая была в середине сезона, дали этот положительный момент, что мы можем, что мы готовы.

— Что вы сказали девчонкам в тот момент после двух проигранных матчей в серии за третье место?

— Вы знаете, очень много было сказано. Что-то конкретно сейчас сказать трудно, но очень-очень много слов. Приведены в пример, когда команды с 0:2 возвращались и выигрывали серии. Что повлияло — сложно сказать. Я рад, что это случилось. Такая история останется у каждого нашего игрока в памяти надолго, так скажем, — сказал Ушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.