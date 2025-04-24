Ушаков — об изменениях в составе «Заречья-Одинцово»: наверное, половина где-то уйдёт

Тренер «Заречья-Одинцово» и женской сборной России по волейболу Константин Ушаков рассказал об изменениях в составе подмосковной команды после завершения сезона чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги.

— Удалось ли сохранить бóльшую часть игроков на следующий сезон? Если не секрет.

— Ну, не бóльшую часть. Удалось сохранить костяк команды. Наверное, половина где-то уйдёт. Точно не могу сказать, — сказал Ушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. В серии за третье место волейболистки из Одинцова одолели «Ленинградку».