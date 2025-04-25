Стала известна символическая сборная финальной серии мужской Суперлиги
По итогам сезона — 2024/2025 мужской PARI Суперлиги определилась символическая сборная лучших игроков финальной серии турнира. Об этом сообщила пресс-служба соревнований в своём телеграм-канале.
Волейбол. Мужская PARI Суперлига — 2024/2025. Символическая сборная финальной серии:
- доигровщик — Дмитрий Волков, «Зенит» (Казань);
- блокирующий — Иван Яковлев, «Зенит» (Санкт-Петербург);
- связующий — Майка Кристенсон, «Зенит» (Казань);
- диагональный — Максим Михайлов, «Зенит» (Казань);
- блокирующий — Артём Вольвич, «Зенит» (Казань);
- доигровщик — Сэм Деру, «Зенит» (Казань);
- либеро – Илья Фёдоров, «Зенит» (Казань);
Напомним, 19 апреля в финальной серии подопечные Алексея Вербова одолели «Зенит» из Санкт-Петербурга. Третий матч серии завершился уверенной победой казанского «Зенита» — 3:0 (25:21, 25:16, 25:15). Итоговый счёт в серии за золотые медали мужской Суперлиги — 3-0.
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