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Стала известна символическая сборная финальной серии мужской Суперлиги

Стала известна символическая сборная финальной серии мужской Суперлиги
Сэм Деру и Максим Михайлов
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По итогам сезона — 2024/2025 мужской PARI Суперлиги определилась символическая сборная лучших игроков финальной серии турнира. Об этом сообщила пресс-служба соревнований в своём телеграм-канале.

Волейбол. Мужская PARI Суперлига — 2024/2025. Символическая сборная финальной серии:

  • доигровщик — Дмитрий Волков, «Зенит» (Казань);
  • блокирующий — Иван Яковлев, «Зенит» (Санкт-Петербург);
  • связующий — Майка Кристенсон, «Зенит» (Казань);
  • диагональный — Максим Михайлов, «Зенит» (Казань);
  • блокирующий — Артём Вольвич, «Зенит» (Казань);
  • доигровщик — Сэм Деру, «Зенит» (Казань);
  • либеро – Илья Фёдоров, «Зенит» (Казань);

Напомним, 19 апреля в финальной серии подопечные Алексея Вербова одолели «Зенит» из Санкт-Петербурга. Третий матч серии завершился уверенной победой казанского «Зенита» — 3:0 (25:21, 25:16, 25:15). Итоговый счёт в серии за золотые медали мужской Суперлиги — 3-0.

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