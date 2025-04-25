Стала известна символическая сборная финальной серии мужской Суперлиги

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По итогам сезона — 2024/2025 мужской PARI Суперлиги определилась символическая сборная лучших игроков финальной серии турнира. Об этом сообщила пресс-служба соревнований в своём телеграм-канале.

Волейбол. Мужская PARI Суперлига — 2024/2025. Символическая сборная финальной серии:

доигровщик — Дмитрий Волков , «Зенит» (Казань);

, «Зенит» (Казань); блокирующий — Иван Яковлев , «Зенит» (Санкт-Петербург);

, «Зенит» (Санкт-Петербург); связующий — Майка Кристенсон , «Зенит» (Казань);

, «Зенит» (Казань); диагональный — Максим Михайлов , «Зенит» (Казань);

, «Зенит» (Казань); блокирующий — Артём Вольвич , «Зенит» (Казань);

, «Зенит» (Казань); доигровщик — Сэм Деру , «Зенит» (Казань);

, «Зенит» (Казань); либеро – Илья Фёдоров, «Зенит» (Казань);

Напомним, 19 апреля в финальной серии подопечные Алексея Вербова одолели «Зенит» из Санкт-Петербурга. Третий матч серии завершился уверенной победой казанского «Зенита» — 3:0 (25:21, 25:16, 25:15). Итоговый счёт в серии за золотые медали мужской Суперлиги — 3-0.