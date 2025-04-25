Определилась символическая сборная серии за третье место мужской Суперлиги-2024/2025
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Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) опубликовала символическую сборную серии за третье место мужской PARI Суперлиги-2024/2025. Напомним, волейболисты «Белогорья» в трёх матчах обыграли «Динамо-ЛО» (3-0) в серии за бронзовые медали чемпионата России.
Волейбол. Мужская PARI Суперлига-2024/2025. Символическая сборная серии за третье место:
- доигровщики — Андрей Марченко, Павел Тетюхин, оба — «Белогорье» (Белгород);
- блокирующие — Георгий Заболотников, Александр Мельников, оба — «Белогорье»;
- связующий — Роман Порошин, «Белогорье»;
- диагональный — Мохамед Аль Хачдади, «Белогорье»;
- либеро – Владимир Шишкин, «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор).
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