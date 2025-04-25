Стала известна символическая сборная серии за третье место женской Суперлиги — 2024/2025
Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) обнародовала символическую сборную серии за третье местоженской PARI Суперлиги — 2024/2025. Напомним, обладательницами бронзовых медалей чемпионата России стали волейболистки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово», в пяти матчах обыгравшие «Ленинградку» (Санкт-Петербург) (3-2) в серии за третье место.
Волейбол. Женская PARI Суперлига — 2024/2025. Символическая сборная серии за третье место:
- доигровщицы — Ольга Бирюкова («Заречье-Одинцово»), Валерия Романова («Ленинградка»);
- блокирующие — Анастасия Жаброва («Заречье-Одинцово»), Дарья Малыгина («Ленинградка»);
- связующая — Ева Павлович Мори («Заречье-Одинцово»);
- диагональная — Анастасия Гарелик («Ленинградка»);
- либеро — валерия Перова («Ленинградка»).
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