Брайелин Мартинес высказалась о поражении «Динамо-Ак Барс» в финале Суперлиги

Волейболистка «Динамо-Ак Барс» Брайелин Мартинес прокомментировала поражение в финале женской Суперлиги от калининградского «Локомотива (2-3 в серии).

«Понятно, что никто не любит проигрывать, но такова жизнь. Это спорт. Знаешь, при любом результате тебе нужно извлечь из этого урок и продолжать работать всё усерднее ради новых побед. Потому что соперник также играет на победу и также борется за золотые медали. «Локомотив» – сильная команда, потому что, как ты видишь, все эти годы они были в финалах. Так что, я думаю, в этот раз они просто хорошо справились со своей работой», — сказала Мартинес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.