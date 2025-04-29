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Брайелин Мартинес высказалась о поражении «Динамо-Ак Барс» в финале Суперлиги

Брайелин Мартинес высказалась о поражении «Динамо-Ак Барс» в финале Суперлиги
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Волейболистка «Динамо-Ак Барс» Брайелин Мартинес прокомментировала поражение в финале женской Суперлиги от калининградского «Локомотива (2-3 в серии).

«Понятно, что никто не любит проигрывать, но такова жизнь. Это спорт. Знаешь, при любом результате тебе нужно извлечь из этого урок и продолжать работать всё усерднее ради новых побед. Потому что соперник также играет на победу и также борется за золотые медали. «Локомотив» – сильная команда, потому что, как ты видишь, все эти годы они были в финалах. Так что, я думаю, в этот раз они просто хорошо справились со своей работой», — сказала Мартинес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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