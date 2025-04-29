Брайелин Мартинес: я поражена уровнем российского чемпионата

Волейболистка «Динамо-Ак Барс» Брайелин Мартинес восхитилась уровнем женской российской Суперлиги. Спортсменка играет в России с 2023 года.

«Я уже говорила как-то в интервью, что меня удивляет, как некоторые молодые игроки в Суперлиге выступают уже как очень взрослые, как очень опытные. И в целом я поражена уровнем российского чемпионата. Поэтому и не могу сказать, что мне нравится только один игрок, выделить кого-то одного. Потому что у каждого из них есть свои сильные качества, своя техника, которые мне нравятся и которые произвели на меня большое впечатление», — сказала Мартинес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.